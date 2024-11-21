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В Киеве впервые тихо и это настораживает, в Курской области дали повод применить ядерное оружие: сводки от военкоров на 21 ноября 2024 года

В Киеве впервые тихо и это настораживает, в Курской области дали повод применить ядерное оружие: сводки от военкоров на 21 ноября 2024 года

10:08, 21 ноя 2024

Минувшая ночь в столице Украины выдалась непривычно спокойной — впервые за долгое время обошлось без налётов и ракетных ударов, сообщает ТГ-канал «Два майора». Однако украинская сторона продолжает распространять информацию о готовящейся масштабной атаке на энергетические объекты.

По данным на утро 21 ноября, поступают сведения о подъёме в воздух российских стратегических бомбардировщиков.

В районе посёлка Марьино зафиксирован обстрел с применением британских ракет Storm Shadow. Группировка "Север" завершила операцию по зачистке территории в Ольговском лесу. В районе Дарьино продолжается продвижение российских сил.

Российские подразделения ведут штурм Петровки, закрепившись на окраинах населённого пункта. В Курахово наступление развивается по всей линии фронта. В восточной части города установлен российский флаг, в центральной части продолжаются ожесточённые столкновения.

Отмечается активизация ВСУ в районе Пятихаток. Российские передовые части продвигаются к Новоданиловке и Малой Токмачке. Завершена зачистка позиций противника в районе Гуляйполя.

Справка. В соответствии с обновлённой ядерной доктриной, применение западного вооружения для ударов по российской территории рассматривается как прямое нападение стран-поставщиков данного оружия, что может повлечь ответное применение ядерных сил.

Автор: Семен Подгорный
Фото: agenzianova.com
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