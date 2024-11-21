Сенатор Епифанова посоветовала россиянам действенный способ увеличить размер пенсии на 40%

12:14, 21 ноя 2024

Индексация пенсий не успевает за ростом цен на товары первой необходимости. Такую проблему обозначила сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости. Однако выход есть — законодатель поделилась способами увеличить пенсионные выплаты.

Главный совет от сенатора — не спешить с выходом на заслуженный отдых. Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста увеличивает страховую часть выплат.

"Если отсрочить выход на пенсию на пять лет, это увеличит выплаты почти на 40%", — подчеркнула Епифанова.

Второй вариант — добровольно увеличить количество пенсионных баллов. Для этого достаточно подать заявление в Социальный фонд России.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Пенсионные баллы — условные единицы оценки трудового стажа

От их количества напрямую зависит размер страховой пенсии

Докупить можно до 15 лет страхового стажа

Проверить количество баллов можно в выписке из лицевого счета.

Если обнаружилась нехватка баллов, их можно приобрести через добровольные страховые взносы в СФР. При этом закон разрешает докупить не более половины требуемого страхового стажа.

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Автор: Семен Подгорный