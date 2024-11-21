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У 53-летней Марины Федункив и ее итальянского мужа Стефано Маджи родился первенец — СМИ

У 53-летней Марины Федункив и ее итальянского мужа Стефано Маджи родился первенец — СМИ

15:05, 21 ноя 2024

Внимательные поклонники начали замечать изменения во внешности популярной актрисы ещё летом. Просторная одежда и отказ от обтягивающих нарядов спровоцировали первую волну слухов о возможной беременности звезды.

Коллеги по цеху также отмечали перемены в облике Марины, однако сама артистка хранила молчание.

По информации источников «СтарХита» из близкого окружения пары, радостное событие произошло в октябре. Малыш, чей пол пока держится в строжайшем секрете, появился на свет от брака с итальянским бизнесменом Стефано Маджи.

В последние месяцы актриса полностью отстранилась от светской жизни. Знаменитость не появлялась на публичных мероприятиях, предпочитая проводить время в кругу семьи.

Справка. Отношения с итальянским избранником Марина Федункив узаконила летом 2021 года. Для актрисы этот брак стал новой главой в жизни, а теперь и подарил радость материнства.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Марины Федункив
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