Бывший главком ВСУ Залужный сделал громкое заявление о Третьей мировой войне: «Добро пожаловать, она началась»

09:59, 22 ноя 2024

Валерий Залужный, сменивший военную форму на дипломатический костюм, выступил с громким заявлением в британской столице. По словам бывшего главкома украинской армии, мировая война уже не просто на пороге — она началась.

Дипломат высокого ранга обратился к западным союзникам с призывом. По его мнению, необходимо объединить весь военный потенциал для поддержки Украины. Залужный подчеркнул: у страны множество противников, что свидетельствует о глобальном характере конфликта.

«Поэтому я считаю, что мировая война — добро пожаловать, она началась», — такими словами экс-главком охарактеризовал текущую ситуацию.

Залужный уверен: масштабную войну еще можно остановить на территории Украины, не допустив ее распространения по миру. При этом он выразил недоумение касательно позиции западных партнеров, которые, по его мнению, не спешат с полномасштабной военной поддержкой.

Справка. Назначение Залужного послом в Великобританию последовало после разногласий с президентом Владимиром Зеленским. Камнем преткновения стал вопрос об отводе войск из труднообороняемых городов — генерал настаивал на этом решении для сохранения жизней военнослужащих.

Автор: Семен Подгорный