Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Владимир Путин выступил с экстренным заявлением после ответа РФ на удары по своей территории западными ракетами

Владимир Путин выступил с экстренным заявлением после ответа РФ на удары по своей территории западными ракетами

10:02, 22 ноя 2024

Впервые в истории российские военные применили новейшую баллистическую ракету "Орешник". Испытания прошли в боевых условиях 21 ноября. Целью стал крупный объект ОПК в Днепропетровске, известный еще с советских времен.

Это был ответный удар на обстрелы Курской и Брянской областей, которые велись с использованием британских Storm Shadow и американских ATACMS.

Конфликт вышел на новый уровень после того, как по территории России начали наносить удары западным оружием. При этом российский лидер подчеркнул эффективность отечественного ПВО в отражении атак противника.
Президент взял на себя обязательство: теперь гражданское население будут заранее оповещать об ударах "Орешником". Это решение принято из гуманитарных соображений.

В своем обращении глава государства сообщил о погибших и раненых военнослужащих группировки "Север". Трагедия произошла после ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Справка. С 19 июня ВСУ ведут обстрелы российского приграничья, используя американское и британское вооружение. Первый массированный удар ATACMS пришелся по пункту управления в Курской области, затем последовал обстрел склада боеприпасов в Брянской области.

Бывший главком ВСУ Залужный сделал громкое заявление о Третьей мировой войне: «Добро пожаловать, она началась»

Читайте также:

Бывший главком ВСУ Залужный сделал громкое заявление о Третьей мировой войне: «Добро пожаловать, она началась»
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Куда дотянется Украина ATACMS и Storms Shadow: военблогер Подоляка показал вероятные цели на территории России
Россия/мир
Куда дотянется Украина ATACMS и Storms Shadow: военблогер Подоляка показал вероятные цели на территории России
Захарова напомнила о словах Путина по поводу разрешения Запада на удары по территории России: «Играют с огнём»
Россия/мир
Захарова напомнила о словах Путина по поводу разрешения Запада на удары по территории России: «Играют с огнём»
Зеленский высказался по поводу разрешения ВСУ бить по территории России: «Ракеты сами за себя скажут»
Россия/мир
Зеленский высказался по поводу разрешения ВСУ бить по территории России: «Ракеты сами за себя скажут»
Непубличный сигнал из Кремля: названа причина, по которой Байден и ЕС все еще не дают разрешения ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ
Россия/мир
Непубличный сигнал из Кремля: названа причина, по которой Байден и ЕС все еще не дают разрешения ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok