10:02, 22 ноя 2024

Впервые в истории российские военные применили новейшую баллистическую ракету "Орешник". Испытания прошли в боевых условиях 21 ноября. Целью стал крупный объект ОПК в Днепропетровске, известный еще с советских времен.

Это был ответный удар на обстрелы Курской и Брянской областей, которые велись с использованием британских Storm Shadow и американских ATACMS.

Конфликт вышел на новый уровень после того, как по территории России начали наносить удары западным оружием. При этом российский лидер подчеркнул эффективность отечественного ПВО в отражении атак противника.

Президент взял на себя обязательство: теперь гражданское население будут заранее оповещать об ударах "Орешником". Это решение принято из гуманитарных соображений.

В своем обращении глава государства сообщил о погибших и раненых военнослужащих группировки "Север". Трагедия произошла после ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Справка. С 19 июня ВСУ ведут обстрелы российского приграничья, используя американское и британское вооружение. Первый массированный удар ATACMS пришелся по пункту управления в Курской области, затем последовал обстрел склада боеприпасов в Брянской области.

Автор: Семен Подгорный