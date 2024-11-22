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«Почему Киеву страшно?»: Военный блогер Юрий Подоляка ответил на вопрос после ракетного удара по Днепропетровску

«Почему Киеву страшно?»: Военный блогер Юрий Подоляка ответил на вопрос после ракетного удара по Днепропетровску

10:12, 22 ноя 2024

21 ноября в Днепропетровске зафиксирован удар высокоточным оружием. Очевидцы засняли на видео момент попадания ракеты, летящей на сверхвысокой скорости практически вертикально. Целью стал завод "Южмаш", где проводился ремонт боевой техники западного производства.

По данным военного аналитика Юрия Подоляки, для удара была применена межконтинентальная баллистическая ракета “Орешник”. Эксперт отмечает, что боевая часть такой ракеты превосходит "Искандер" по мощности в три раза. Существующие системы ПВО не способны перехватывать подобные цели.

На складах хранения находится около 200 единиц такого вооружения. С 2025 года планируется снять с боевого дежурства модернизированных комплексов "Тополь-М", которых насчитывается 78 единиц.

Справка. Глава РФ Владимир Путин ранее заявлял о готовности России к решительным ответным действиям в случае эскалации конфликта, подчеркивая при этом предпочтение мирного решения ситуации.


Владимир Путин выступил с экстренным заявлением после ответа РФ на удары по своей территории западными ракетами

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Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Юрия Подоляки
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