Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В российских сосисках снова нашли смертельно опасный фермент: какие бренды могут вызвать онкологию

В российских сосисках снова нашли смертельно опасный фермент: какие бренды могут вызвать онкологию

11:16, 22 ноя 2024

Россельхознадзор обнаружил в популярных марках сосисок запрещённую добавку - микробную трансглютаминазу. Простым языком - "мясной клей".

В каких брендах нашли опасное вещество:
• "Великолукский мясокомбинат"
• "Вязанка"
• "Ядрена копоть"
• "Баварушка"
• "Знать"
• "Мясная коллекция МК"
• "Стародворье"
• "Колбасы от Макарова"

Микробная трансглютаминаза не просто запрещена законом - она несёт серьёзную угрозу здоровью. Фермент негативно влияет на иммунитет, вызывает проблемы с пищеварением и значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.

В производстве эта добавка используется для склеивания кусочков мяса и удержания влаги. Производители идут на нарушения ради увеличения веса продукции и экономии средств.

Вся информация о нарушениях уже передана в Роспотребнадзор. Несмотря на давний запрет этой добавки, её регулярно обнаруживают в российских магазинах.

Не берите эту колбасу даже по скидке: содержит очень вредные добавки

Читайте также:

Не берите эту колбасу даже по скидке: содержит очень вредные добавки
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также

Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний
Это интересно
Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний
Обман в красивой упаковке: Роскачество назвало черный список растительного масла
Это интересно
Обман в красивой упаковке: Роскачество назвало черный список растительного масла
Не берите эту колбасу даже по скидке: содержит очень вредные добавки
Потребитель в Башкирии
Не берите эту колбасу даже по скидке: содержит очень вредные добавки
Врач-онколог назвал два источника рака на столе: обходите эти продукты стороной
Это интересно
Врач-онколог назвал два источника рака на столе: обходите эти продукты стороной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok