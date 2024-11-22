В российских сосисках снова нашли смертельно опасный фермент: какие бренды могут вызвать онкологию

11:16, 22 ноя 2024

Россельхознадзор обнаружил в популярных марках сосисок запрещённую добавку - микробную трансглютаминазу. Простым языком - "мясной клей".

В каких брендах нашли опасное вещество:

• "Великолукский мясокомбинат"

• "Вязанка"

• "Ядрена копоть"

• "Баварушка"

• "Знать"

• "Мясная коллекция МК"

• "Стародворье"

• "Колбасы от Макарова"

Микробная трансглютаминаза не просто запрещена законом - она несёт серьёзную угрозу здоровью. Фермент негативно влияет на иммунитет, вызывает проблемы с пищеварением и значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.

В производстве эта добавка используется для склеивания кусочков мяса и удержания влаги. Производители идут на нарушения ради увеличения веса продукции и экономии средств.

Вся информация о нарушениях уже передана в Роспотребнадзор. Несмотря на давний запрет этой добавки, её регулярно обнаруживают в российских магазинах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen