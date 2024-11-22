Родителям в России упростят получение денег на детей

11:29, 22 ноя 2024

Хорошие новости для родителей — получать налоговый вычет на детей станет проще. Госуслуги сообщают о важных изменениях, которые вступят в силу с 2025 года.

Главное новшество — автоматическое начисление стандартного вычета. Единственное условие — предоставить работодателю подтверждающие документы, включая копии свидетельств о рождении детей.

На первого ребёнка родители смогут получить 1400 рублей, на второго сумма увеличится до 2800 рублей. За третьего и последующих детей положено уже 6000 рублей.

Особое внимание уделили семьям с детьми-инвалидами — для них предусмотрена дополнительная выплата в размере 12 000 рублей.

С 2025 года увеличится лимит годового дохода для получения вычета — с 350 до 450 тысяч рублей. При превышении этой суммы выплаты прекращаются.

Начисления будут идти нарастающим итогом с начала года. Как только доход превысит установленный порог, вычет перестанет начисляться.

Автор: Семен Подгорный