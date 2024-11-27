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В Минобороны РФ прокомментировали удары ракетами ATACMS по Курской области: «Ответные действия готовятся»

В Минобороны РФ прокомментировали удары ракетами ATACMS по Курской области: «Ответные действия готовятся»

10:15, 27 ноя 2024

В минувший понедельник, 25 ноября, украинские войска осуществили ракетную атаку на аэродром Курск-Восточный в Халино. Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили семь ракет ATACMS, однако одна все же достигла цели.

В результате атаки двое военнослужащих получили ранения легкой степени тяжести. Инфраструктурные объекты подверглись незначительным повреждениям.

Удар по Халино оказался не единственным. Вооруженные силы Украины также атаковали позиции российских войск в районе поселка Лотаревка. Системы ПВО отразили большинство снарядов, однако два из них поразили намеченные цели.

Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных действий на произошедшие атаки. Ведомство подчеркнуло, что держит ситуацию под контролем, хотя конкретные меры реагирования пока не разглашаются.

Военный специалист Василий Дандыкин в беседе с порталом "360.ру" раскрыл, что украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским определило около 200 потенциальных целей для ударов. По оценке эксперта, в этот список входят преимущественно аэродромы и энергетические объекты.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал возможности новейших российских ракет, способных поражать цели на скорости 2,5-3 километра в секунду. На текущий момент средства противодействия комплексу "Орешник" отсутствуют.

Автор: Семен Подгорный
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