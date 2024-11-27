Русская, которая быстро стала своей: почему французы обожают Наталью Водянову — есть неожиданная причина

14:44, 27 ноя 2024

Сегодня её называют Supernova, а когда-то будущая звезда мировых подиумов Наталья Водянова и не помышляла о карьере в модельном бизнесе. Судьба преподнесла девушке неожиданный подарок, определивший её дальнейшую жизнь.

В юности Наталья помогала семье выживать, продавая фрукты и овощи на рынке. Среднее образование так и осталось незаконченным, хотя девушка усердно изучала иностранные языки.

Поворотный момент случился, когда приятель посоветовал Водяновой записаться в модельную школу. Именно там на неё обратил внимание известный фотограф Алексей Васильев, ставший её проводником в мир высокой моды.

Опытный взгляд фотографа сразу уловил поразительное сходство начинающей модели с европейской кинодивой Роми Шнайдер. После неудачной попытки покорить московские агентства, фотографии Натальи отправились в Европу.

Звёздный час настал в Париже, где её заметил легендарный Жан-Поль Готье. Кутюрье мгновенно разглядел в русской девушке "бриллиант". Особенно французов покорило её удивительное сходство с любимой актрисой: тот же овал лица, чарующая улыбка и пронзительные голубые глаза.

Европейские глянцевые журналы моментально подхватили историю о русской модели, похожей на Роми Шнайдер. Трогательная биография Натальи только усилила симпатии публики.

Благодаря внешнему сходству с легендарной актрисой и невероятной работоспособности, Водянова получила прозвище Supernova, ставшее символом её триумфального восхождения на модельный Олимп.

Автор: Семен Подгорный