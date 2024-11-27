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«Спасибо, следующий»: Алсу после развода набила на шее татуировку со смыслом

«Спасибо, следующий»: Алсу после развода набила на шее татуировку со смыслом

14:46, 27 ноя 2024

После 18 лет брака с Яном Абрамовым певица Алсу начала новую главу в своей жизни. 41-летняя исполнительница не только снялась в сериале «Дайте шоу» (18+), но и решилась на смелый шаг — новую татуировку на шее.

В социальных сетях артистка поделилась процессом нанесения тату. Внимательные подписчики разглядели надпись «Thank you, next» («Спасибо, следующий»). Сама певица лаконично прокомментировала видео: «Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты».

Поклонники, обеспокоенные душевным состоянием певицы после развода, были удивлены её решением. Однако, как выяснилось, это далеко не первая татуировка звезды.

По имеющейся информации, на теле Алсу уже есть несколько тату:
- Изображение Купидона на пояснице
- Надпись на ребрах ниже груди
- Небольшая татуировка на указательном пальце правой руки.

Певица Алсу после 18 лет брака подала на развод

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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