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Врач рассказала, как похудеть к Новому году без диет и изнурительных тренировок в спортзале

Врач рассказала, как похудеть к Новому году без диет и изнурительных тренировок в спортзале

14:51, 27 ноя 2024

До главного зимнего праздника остаётся всего месяц, а заветные джинсы всё ещё не застёгиваются? Не спешите отчаиваться и садиться на жёсткую диету. Терапевт Екатерина Сысоева поделилась действенным способом привести фигуру в порядок без изнуряющих тренировок.

Никаких чудес и волшебных таблеток — только проверенная формула стройности. По словам специалиста, главное правило успешного похудения кроется в простой математике: расход калорий должен превышать их поступление.

"Нужно не столько ограничивать себя в еде, сколько увеличить двигательную активность", — подчеркнула эксперт.

Основа успеха — обычная ходьба. Десять тысяч шагов ежедневно в сочетании с утренней зарядкой помогут запустить процесс снижения веса.

В вопросах питания Сысоева рекомендует пойти простым путём. Вместо полного отказа от любимых блюд достаточно уменьшить количество углеводов. На первый план выходят белковые продукты, свежие овощи и фрукты.

Текст носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: thesun.co.uk
Теги: диета
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