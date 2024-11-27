Чистит сосуды и продлевает жизнь: в Роспотребнадзоре рассказали, какую кашу надо есть почаще

14:55, 27 ноя 2024

Специалисты портала "здоровое-питание.рф" при Роспотребнадзоре обратили внимание на незаслуженно забытую крупу. Исследователи выявили три ключевых свойства перловки, способных значительно улучшить здоровье.

Главное достоинство этой древней крупы – низкий гликемический индекс. Употребление перловой каши помогает контролировать уровень сахара в крови. Более того, она способна снижать гликемический индекс других продуктов в рационе.

В составе перловки обнаружено высокое содержание витамина РР. Этот элемент эффективно укрепляет стенки сосудов и препятствует накоплению вредного холестерина.

Содержащаяся в перловке аминокислота лизин существенно сокращает вероятность появления герпеса. А бета-глюканы очищают желчевыводящие протоки, защищая от образования камней.

Специалисты советуют не ограничиваться одной перловкой. Наилучший эффект достигается при чередовании её с гречневой и овсяной крупами. Такое разнообразие обеспечит организм полным комплексом необходимых веществ.

Интересно, что история этой полезной крупы насчитывает около 10 тысяч лет. Первыми её начали культивировать жители Месопотамии и Древнего Египта.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.

Автор: Семен Подгорный