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50-летнего ДиКаприо поздравили с помолвкой — вопреки правилу «25 или младше» избраннице главного холостяка Голливуда уже исполнилось 26 лет

50-летнего ДиКаприо поздравили с помолвкой — вопреки правилу «25 или младше» избраннице главного холостяка Голливуда уже исполнилось 26 лет

14:58, 27 ноя 2024

Поклонники 50-летнего Леонардо ДиКаприо вновь затаили дыхание. На безымянном пальце его избранницы, 26-летней Виттории Черетти, заметили кольцо. Британское издание Mirror мгновенно подхватило историю, возродив разговоры о возможной помолвке голливудской звезды.

Отношения пары оказались в центре внимания общественности ещё летом 2023 года. Окружение актёра уже не раз опровергало подобные слухи о помолвке. Однако нынешняя ситуация примечательна другим.

Виттория Черетти установила своеобразный рекорд в личной жизни ДиКаприо. Отпраздновав в июне 26-летие, она продолжает оставаться рядом с актёром. В августе пару видели вместе на яхте, что подтверждает прочность их отношений.

До встречи с Витторией актёр прославился особым подходом к выбору спутниц: все его предыдущие отношения заканчивались до того, как избранницам исполнялось 26 лет. Эта закономерность даже превратилась в популярную шутку среди поклонников.

Виттория Черетти — не просто очередная модель в жизни голливудского актёра. За её плечами успешная карьера и сотрудничество с престижными модными домами: Bulgari, Dior, Louis Vuitton и Prada. До отношений с ДиКаприо она состояла в браке с итальянским диджеем Маттео Миллери, с которым рассталась незадолго до начала нового романа.

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Автор: Семен Подгорный
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