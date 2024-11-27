Уже целых 3 года и семейная идиллия: «папина дочка» Арзамасова показала, как выглядит ее сын Лев от Авербуха

15:02, 27 ноя 2024

Звезда сериала "Папины дочки" поделилась трогательными кадрами из семейного архива. На снимках супруги запечатлены в домашней обстановке вместе с маленьким Львом.

Знаменитый хореограф предстал в элегантном классическом костюме с белоснежной рубашкой. Его избранница выбрала более неформальный образ — нежно-розовую блузу в сочетании с голубыми брюками.

Несмотря на 21 год разницы в возрасте, 50-летний фигурист и 29-летняя актриса излучают гармонию в отношениях. Супруги не стеснялись проявлять чувства перед камерой, обмениваясь объятиями и играя с сыном.

По признанию Елизаветы, подобные фотосессии стали для их семьи особой традицией. Именно так они сохраняют драгоценные моменты своей жизни.

В этом году пара приветствовала появление дочери Леи. Илья уже строит планы относительно будущей спортивной карьеры малышки на льду.

Справка. Отношения пары начались во время совместной работы в проекте "Ледниковый период". В 2020 году влюбленные узаконили свои отношения. У Авербуха также есть сын Мартин от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети