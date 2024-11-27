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Андрей Аршавин огорошил фанатов признанием о тайном сыне — мать мальчика отказалась вписывать футболиста в свидетельство о рождении

Андрей Аршавин огорошил фанатов признанием о тайном сыне — мать мальчика отказалась вписывать футболиста в свидетельство о рождении

15:06, 27 ноя 2024

Недавние поздравления с рождением пятого ребёнка для Андрея Аршавина не успели отгреметь, как футболист преподнёс новый сюрприз. В эфире программы «Карты, деньги, два мяча» спортсмен сделал неожиданное заявление — на самом деле у него шестеро детей.

Как выяснилось, у бывшего игрока сборной России есть сын, о существовании которого общественность даже не подозревала. По словам Аршавина, ребёнок юридически с ним не связан.

«Мама ребенка не захотела записывать его на меня. Даже отчество по мне не дала. При этом она адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор», — поделился футболист.

Несмотря на отсутствие официального отцовства, спортсмен проявляет ответственность. Аршавин сообщил, что выплачивает алименты, хотя мать ребёнка от них отказывалась. На вопрос о личности женщины он ответил с юмором: «Девушка, не мужчина».

В разговоре всплыли и другие подробности личной жизни футболиста. Единственный официальный брак Аршавина был с Алисой Казьминой. С Юлией Барановской, матерью троих его детей, он в браке не состоял. Также спортсмен не планирует регистрировать отношения с Анной Петрушиной, недавно родившей ему дочь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: kino-teatr.ru
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