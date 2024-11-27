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Валентина Талызина дала унизительную характеристику мужу Собчак и его работе: «Похотливый режиссер»

Валентина Талызина дала унизительную характеристику мужу Собчак и его работе: «Похотливый режиссер»

15:27, 27 ноя 2024

Легенда советского кино не стала подбирать слова, характеризуя работы известного режиссера. В интервью изданию "Абзац" Валентина Талызина высказалась о творческом почерке супруга Ксении Собчак.

По мнению народной артистки, методы Богомолова далеки от высокого искусства. Она присвоила режиссеру нелестный эпитет "похотливый" и подчеркнула низкий уровень его постановок.

«Все, что делает Константин, — это нижний этаж», — отрезала Талызина, противопоставив работы худрука Театра на Малой Бронной деятельности истинных служителей искусства.

Валентина Талызина — не единственная, кто выступает с критикой методов Богомолова. Народный артист России Дмитрий Певцов ранее выделял три кита творчества режиссера: "богохульство, эпатаж и мерзость".

Своё веское слово сказала и заслуженная артистка РСФСР Людмила Поргина. Она охарактеризовала спектакли Богомолова как "безобразие", особо отметив неприемлемое содержание постановок, затрагивающих тему нетрадиционных отношений*.

* - движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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