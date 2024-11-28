В Германии отменили все выступления Лаймы Вайкуле: не помогли навыки полиглота

09:43, 28 ноя 2024

Неприятный сюрприз ждал латвийскую певицу Лайму Вайкуле накануне её запланированного турне по Германии. Организаторы отменили все концерты артистки, которые должны были пройти в декабре.

Отмена коснулась выступлений сразу в трёх городах: Берлине (9 декабря), Бремене (10 декабря) и Оффенбахе (12 декабря). Причины такого решения не были озвучены публично.

Информацию подтвердил официальный билетный оператор Kontramarka.de. На сайте ресурса появилось сообщение об отмене всех концертов певицы в Германии.

Журналистка Алена Жигалова, ведущая телеграм-канал "Алена, Блин!", прокомментировала ситуацию. По её мнению, даже знание нескольких языков не помогло исполнительнице привлечь достаточно зрителей на свои выступления.

Напомним, что с начала 2022 года Вайкуле покинула Россию и неоднократно выступала с критическими заявлениями в адрес страны, где провела значительную часть своей творческой карьеры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: la.lv