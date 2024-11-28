Россиянам компенсируют траты на лечение детей: как получить деньги

11:25, 28 ноя 2024

Приятный бонус для родителей от государства. Работающие мамы и папы могут рассчитывать на возврат денег за лечение своих детей. Максимальная сумма — 19 500 рублей.

Госуслуги напоминают: если вы официально трудоустроены и оплачивали медицинские услуги для своих детей, государство готово вернуть часть потраченных средств. Это работает через возврат НДФЛ в рамках социального налогового вычета.

Важный момент — для дорогостоящего лечения лимита нет. В таких случаях можно вернуть 13% от всей суммы расходов.

Но просто так деньги не получить. Главное условие — справка об оплате медицинских услуг по установленной форме. Обычные чеки не подойдут. В справке медорганизация должна указать потраченную сумму и специальный код лечения для налоговой.

Читайте также: Родителям в России упростят получение денег на детей

Автор: Семен Подгорный