Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября

10:50, 29 ноя 2024

За сутки ВС РФ нанесли серию мощных ударов по территории Украины, применив более 500 единиц высокоточного оружия. Сотни тысяч абонентов остались без электричества.

Первая атака стала одной из самых масштабных с начала СВО. По данным ТГ-канала "Два майора", российские силы задействовали не менее ста ракет и 466 беспилотников.

Ближе к вечеру последовала вторая волна: 90 ракет и около сотни БПЛА обрушились на украинские объекты. Президент России предупредил о возможности нового удара комплексом "Орешник" — на этот раз с полноценной боевой частью.

Украинская сторона отреагировала запуском множества беспилотников по российским регионам. Системы ПВО всю ночь отражали атаки в Ростовской, Брянской и Воронежской областях.

Курское направление

В районе Мартыновки продолжаются интенсивные столкновения. Российские силы продвинулись в зоне Дарьино и Новоивановки. У Николаево-Дарьино РСЗО "Торнадо-С" уничтожила крупную базу украинских беспилотников.

Волчанск

Город стал ареной ожесточенных боев. Российские штурмовые группы зачистили четыре многоэтажки в центральной части. Противник пытается перебросить подкрепления через реку Волчья.

Торецкое направление

У поселка Нелеповка российские войска продвинулись на 250 метров. Под Покровском неожиданная атака от Перовки к Желтому позволила продвинуться на три километра.

Другие участки

Продолжаются бои в Курахово, где российские силы закрепились возле Ильинки и штурмуют Берестки. В районе Запорожья — позиционные бои у Малой Токмачки и Работино с активным применением ударных дронов обеими сторонами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: militarywatchmagazine.com