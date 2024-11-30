Путин снова приедет в Уфу? Появились данные о визите президента

10:06, 30 ноя 2024

Владимир Путин может совершить повторный визит в Уфу до конца 2024 года. По информации источников, глава государства планирует посетить башкирскую столицу уже в следующий четверг, 5 декабря.

Поводом для визита может стать VI Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в рамках Международной недели бизнеса. Столица Башкирии впервые примет это масштабное мероприятие.

Официального подтверждения информации пока нет. Представители пресс-службы главы Башкирии отмечают лишь постоянную готовность к приему президента на мероприятиях такого уровня.

В рамках подготовки к предстоящему форуму в городе уже начались изменения. Для обеспечения безопасности участников перекрыто движение по улице Мусы Гареева. Эти меры связаны не только с ЯМЭФ-2024, но и с недавно прошедшим форумом "Россия — Казахстан".

Если визит состоится, это будет второе посещение Владимиром Путиным Уфы в 2024 году.

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Автор: Семен Подгорный