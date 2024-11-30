В России напомнили о крупной денежной выплате

10:30, 30 ноя 2024

Социальный фонд России напомнил о финансовой поддержке для семей с детьми. Речь идёт о пособии, которое могут получить не только матери, но и отцы малышей. Более того, право на выплату имеет любой родственник, взявший отпуск по уходу за ребёнком.

С начала года правила получения пособия стали гибче. Теперь родители могут совмещать работу и уход за ребёнком до полутора лет, не теряя права на выплату. Допускается как частичная занятость, так и полный рабочий день, включая дистанционный формат работы у любого работодателя.

Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и составляет 40% от среднего заработка ухаживающего за ребёнком. При этом установлены чёткие границы: минимум — 9,2 тысячи рублей, максимум — 49,1 тысячи рублей ежемесячно.

При рождении нескольких детей пособие назначается на каждого малыша. Однако общая сумма выплат не может превышать средний заработок получателя. Важно: период ухода за ребёнком включается в трудовой стаж родителя.

Справка. С января текущего года государственную поддержку в виде страховых выплат получили 1,5 миллиона граждан, осуществляющих уход за детьми до полутора лет.

Автор: Семен Подгорный