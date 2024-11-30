В России полностью изменят систему брони от мобилизации
11:26, 30 ноя 2024
Изменения в системе бронирования от мобилизации ожидают россиян в следующем году. Комитет Госдумы по обороне подтвердил информацию о грядущих переменах. Нововведения вступят в силу уже в марте 2025 года.
Ключевое изменение — передача полномочий от регионов федеральному центру. Депутат Госдумы Виктор Заварзин прокомментировал ситуацию предельно четко:
"Не региональные органы смогут заниматься, а федеральные".
Его коллега по парламенту Виктор Соболев отметил необходимость корректировки правил бронирования сотрудников предприятий. При этом парламентарий призвал граждан к спокойствию, подчеркнув, что "речи о мобилизации не идет".
Предприятиям, которые не выполнят обязательства по оповещению и явке мобилизованных граждан, грозят серьезные санкции:
- Организации могут получить штраф до 500 тысяч рублей
- Должностным лицам придется заплатить до 80 тысяч рублей.
Автор: Семен Подгорный
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