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«Это беда»: SHAMAN впервые рассказал о болезненном разводе с женой

«Это беда»: SHAMAN впервые рассказал о болезненном разводе с женой

17:45, 01 дек 2024

Исполнитель патриотических хитов впервые нарушил молчание о своем недавнем разводе. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился с Борисом Корчевниковым своими переживаниями после расставания с супругой.

Для артиста развод стал серьезным испытанием. Ярослав признался, что произошедшее между ним и Еленой Мартыновой — настоящая беда, которую он до сих пор остро ощущает. Семь лет совместной жизни закончились болезненным расставанием для обоих супругов.

Последние месяцы дались певцу особенно тяжело. Не скрывая эмоций и извиняясь перед зрителями за откровенность, SHAMAN сравнил этот период с «эмоциональными виражами».

Справка. Брак Ярослава Дронова и Елены Мартыновой был заключен в 2017 году. Примечательно, что Елена выступала не только в роли супруги, но и являлась концертным организатором артиста. Официальное расторжение брака состоялось в октябре 2024 года.

Певец Shaman и Елена Мартынова объявили о разводе: стала известна причина

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Певец Shaman и Елена Мартынова объявили о разводе: стала известна причина
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: ярослав дронов shaman знаменитости
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