«Это беда»: SHAMAN впервые рассказал о болезненном разводе с женой
17:45, 01 дек 2024
Исполнитель патриотических хитов впервые нарушил молчание о своем недавнем разводе. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился с Борисом Корчевниковым своими переживаниями после расставания с супругой.
Для артиста развод стал серьезным испытанием. Ярослав признался, что произошедшее между ним и Еленой Мартыновой — настоящая беда, которую он до сих пор остро ощущает. Семь лет совместной жизни закончились болезненным расставанием для обоих супругов.
Последние месяцы дались певцу особенно тяжело. Не скрывая эмоций и извиняясь перед зрителями за откровенность, SHAMAN сравнил этот период с «эмоциональными виражами».
Справка. Брак Ярослава Дронова и Елены Мартыновой был заключен в 2017 году. Примечательно, что Елена выступала не только в роли супруги, но и являлась концертным организатором артиста. Официальное расторжение брака состоялось в октябре 2024 года.