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Россиян предупредили о рассылке открыток с вредоносным кодом

Россиян предупредили о рассылке открыток с вредоносным кодом

17:49, 01 дек 2024

В России обнаружена новая схема мошенничества, нацеленная на кражу персональных данных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Народного фронта. Аналитика" Аллу Храпунову.

Злоумышленники создали особый тип открыток в формате GIF. На первый взгляд - обычное поздравление или милая картинка. Но стоит по ней кликнуть, как вредоносный код проникает в устройство пользователя.

"Есть подтвержденные случаи, когда мошенникам удавалось встраивать вредоносный код. Он грузится в устройство пользователя в момент нажатия на картинку", - предупреждает Храпунова.

По её словам, немало россиян уже стали жертвами этой схемы.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что подобные методы мошенники используют и в других форматах. Среди последних уловок - "подарки" в виде подписки на Telegram Premium, замаскированные под фишинговые ссылки. Переход по таким ссылкам открывает аферистам доступ к аккаунтам пользователей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: мошенники кибербезопасность
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