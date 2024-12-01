Россиян предупредили о рассылке открыток с вредоносным кодом
17:49, 01 дек 2024
В России обнаружена новая схема мошенничества, нацеленная на кражу персональных данных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Народного фронта. Аналитика" Аллу Храпунову.
Злоумышленники создали особый тип открыток в формате GIF. На первый взгляд - обычное поздравление или милая картинка. Но стоит по ней кликнуть, как вредоносный код проникает в устройство пользователя.
По её словам, немало россиян уже стали жертвами этой схемы.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что подобные методы мошенники используют и в других форматах. Среди последних уловок - "подарки" в виде подписки на Telegram Premium, замаскированные под фишинговые ссылки. Переход по таким ссылкам открывает аферистам доступ к аккаунтам пользователей.