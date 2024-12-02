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Минобороны РФ: 300 тысяч контрактников готовы к отправке в зону СВО

Минобороны РФ: 300 тысяч контрактников готовы к отправке в зону СВО

15:24, 02 дек 2024

Иван Бувальцев, возглавляющий главное управление боевой подготовки Вооружённых сил, сообщил о масштабном пополнении военных сил. Контрактники уже завершили необходимую подготовку в резервных подразделениях.

Для качественного обучения военнослужащих были сформированы специальные подразделения: семь инструкторских и восемь учебных рот. Все бойцы успешно прошли программу подготовки и готовы к выполнению поставленных задач.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация минобороны рф
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