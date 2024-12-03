Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В Курской области поставили особую задачу, под Купянском формируют два мощных плацдарма — сводки от военкоров на 3 декабря 2024 года

В Курской области поставили особую задачу, под Купянском формируют два мощных плацдарма — сводки от военкоров на 3 декабря 2024 года

10:21, 03 дек 2024

Военное руководство Украины перебросило в Запорожье дополнительные подразделения операторов беспилотников. Артиллерия ВСУ теперь может поражать цели на расстоянии до 30 километров, уничтожая автотранспорт в зоне действия, сообщает ТГ-канал «Два майора».

Аналогичная ситуация наблюдается и на Херсонском направлении, где также зафиксировано увеличение количества БПЛА.

Группировка "Север" достигла успехов в районе Новоивановки и лесов возле Малой Локни. Украинская сторона непрерывно перебрасывает резервы через границу, пытаясь удержать контролируемые территории.

На Купянском направлении российские войска создали два плацдарма на западном берегу реки Оскол — в районе Двуречной и Масютовки.

В Торецке ВС РФ расширяют зону контроля в микрорайоне Забалки. Одновременно с этим в Часов Яре продолжается вытеснение украинских подразделений из микрорайонов Новый и Октябрьский.

Российские войска взяли под контроль посёлок Жёлтый и начали штурм Шевченко. Основная цель — перерезать дорогу Покровск-Курахово, что осложнит снабжение кураховского гарнизона.

Разделение Покровского и Кураховского гарнизонов может привести к падению последней линии обороны перед Славянском и Краматорском. Кроме того, контроль над Покровском открывает возможности для наступления на Запорожье с восточного направления.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Запорожье стало самой горячей точкой, «Герани» выбивают энергетику, в Курской области яростно огрызаются, фальшивка Зеленского в Купянске — сводки от военкоров на 19 ноября 2024 года
Россия/мир
Запорожье стало самой горячей точкой, «Герани» выбивают энергетику, в Курской области яростно огрызаются, фальшивка Зеленского в Купянске — сводки от военкоров на 19 ноября 2024 года
Киев всю ночь сотрясался от взрывов, схватка на месте нового прорыва границы: шахты Угледара завалили трупами, под Запорожьем обострение — сводки от военкоров на 16 сентября
Россия/мир
Киев всю ночь сотрясался от взрывов, схватка на месте нового прорыва границы: шахты Угледара завалили трупами, под Запорожьем обострение — сводки от военкоров на 16 сентября
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Россия/мир
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября
Россия/мир
В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok