10:21, 03 дек 2024

Военное руководство Украины перебросило в Запорожье дополнительные подразделения операторов беспилотников. Артиллерия ВСУ теперь может поражать цели на расстоянии до 30 километров, уничтожая автотранспорт в зоне действия, сообщает ТГ-канал «Два майора».

Аналогичная ситуация наблюдается и на Херсонском направлении, где также зафиксировано увеличение количества БПЛА.

Группировка "Север" достигла успехов в районе Новоивановки и лесов возле Малой Локни. Украинская сторона непрерывно перебрасывает резервы через границу, пытаясь удержать контролируемые территории.

На Купянском направлении российские войска создали два плацдарма на западном берегу реки Оскол — в районе Двуречной и Масютовки.

В Торецке ВС РФ расширяют зону контроля в микрорайоне Забалки. Одновременно с этим в Часов Яре продолжается вытеснение украинских подразделений из микрорайонов Новый и Октябрьский.

Российские войска взяли под контроль посёлок Жёлтый и начали штурм Шевченко. Основная цель — перерезать дорогу Покровск-Курахово, что осложнит снабжение кураховского гарнизона.

Разделение Покровского и Кураховского гарнизонов может привести к падению последней линии обороны перед Славянском и Краматорском. Кроме того, контроль над Покровском открывает возможности для наступления на Запорожье с восточного направления.

Автор: Семен Подгорный