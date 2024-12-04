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Неизвестная болезнь убила 140 человек

Неизвестная болезнь убила 140 человек

11:18, 04 дек 2024

В отдаленных деревнях юго-западного Конго загадочное заболевание забрало жизни 140 местных жителей. Первые случаи начали регистрировать в ноябре, и счетчик жертв продолжает расти.

Симптомы у всех одинаковые: температура поднимается до критических отметок, а головная боль такая, что люди не могут встать с постели. Местные медики бьют тревогу — в деревнях катастрофически не хватает лекарств и квалифицированной помощи.

ООН уже взяла ситуацию под контроль. Эпидемиологи начали расследование — им предстоит выяснить, что за killer-вирус атаковал местных жителей.

По данным Reuters, основная проблема в том, что вспышка произошла в труднодоступном районе, где даже простейшие медикаменты — на вес золота. Врачи предполагают, что многих можно было бы спасти при наличии базовой медицинской помощи.

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Автор: Семен Подгорный
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