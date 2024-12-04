Россиянам рассказали о двух масштабных индексациях пенсий в 2025 году

12:12, 04 дек 2024

В 2025-м пенсионеров ждёт двойная прибавка к выплатам. Эксперты уже окрестили грядущее повышение самым внушительным за последние годы.

Что нас ждёт? Разложим по полочкам:

С первого дня года страховые пенсии подрастут на 7,3%. Прибавка коснётся тех, кто заработал нужный стаж. А вот работающим пенсионерам придётся подождать — все "замороженные" индексации за 2016-2024 годы перечислят на карту только после увольнения.

1 апреля соцпенсии взлетят аж на 14,75%. Такой подарок получат те, кому не хватило стажа для страховой пенсии, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Фатима Ногайлиева, эксперт по пенсионному праву, подтвердила изданию "Прайм" — такого щедрого повышения давно не было.

💡 Кстати, если кто не в курсе: индексация — это не просто красивое слово. Это способ защитить доходы пожилых людей от растущих цен на продукты и услуги.

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Автор: Семен Подгорный