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Формируется «котёл», в котором сгинут тысячи: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 6 декабря 2024 года

Формируется «котёл», в котором сгинут тысячи: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 6 декабря 2024 года

09:57, 06 дек 2024

В ночь на 6 декабря зафиксирована активность "Гераней" в Киеве и области, а также в Миргороде Полтавской области, сообщает Телеграм-канал «Два майора». Местные источники сообщают о взрывах в Глухове Сумской области и Чугуеве Харьковской области.

Группировка "Север" ведёт интенсивные боевые действия в Суджанском районе Курского направления. Российская авиация наносит массированные удары по позициям противника.

В Волчанске Харьковской области российским подразделениям удалось закрепиться в шести зданиях. В центральной части Торецка продолжается штурмовая операция с расширением зоны контроля в микрорайоне Забалки.

Российские войска усиливают давление на противника в районе Покровска. Наступательные действия развернуты в направлении Шевченко, в окрестностях Пушкино, Старых Тернов и Солнцовки.

На Кураховском участке фронта российские силы стремятся завершить окружение вдоль реки Сухие Ялы, проводя операцию в районе Успеновки. У противника остается узкий коридор шириной около двух километров.

Шебекино Белгородской области подверглось двойному обстрелу, в результате которого пострадали четыре мирных жителя.

В пригородной зоне Воронежа силами ПВО обезврежены несколько украинских беспилотников. В акватории Чёрного моря возле мыса Тарханкут уничтожены два воздушных дрона. У побережья Севастополя экипаж Су-30СМ Черноморского флота ликвидировал морской беспилотник противника.

Украинские вооружённые силы продолжают наносить удары по российским территориям, используя беспилотники, ракеты и РСЗО. Под обстрелы попадают как приграничные области (Белгородская, Ростовская, Воронежская, Смоленская, Курская, Брянская), так и Подмосковье. Российские системы ПВО успешно перехватывают большинство целей, однако фрагменты сбитых ракет и дронов иногда повреждают инфраструктурные объекты и жилые дома.

Автор: Семен Подгорный
Фото: thesun.co.uk
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