Появились радостные новости о пенсиях
14:04, 07 дек 2024
Пенсионная система России готовится к серьёзным изменениям. В наступающем 2025 году государство проведёт несколько этапов повышения выплат для разных категорий получателей.
Первая волна индексации накроет страну уже 1 января. Страховые пенсии и фиксированные выплаты увеличатся на 7,3%. Существенное изменение коснётся работающих пенсионеров — им вернут индексацию на тех же условиях, что и неработающим гражданам.
Весна принесёт ещё более значительное повышение. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и государственные пенсионные выплаты вырастут на 14,5%. На такую поддержку могут рассчитывать россияне без достаточного трудового стажа, граждане с инвалидностью и лица, потерявшие кормильца.
Отдельное внимание уделят пенсионерам, отметившим 80-летний юбилей. С начала 2025 года им будут начислять фиксированную часть страховой пенсии в удвоенном размере. Важный момент: оформление происходит автоматически, без посещения государственных учреждений.
- Ранее россиянам рассказали о двух масштабных индексациях пенсий в 2025 году.
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