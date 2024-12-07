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Появились радостные новости о пенсиях

Появились радостные новости о пенсиях

14:04, 07 дек 2024

Пенсионная система России готовится к серьёзным изменениям. В наступающем 2025 году государство проведёт несколько этапов повышения выплат для разных категорий получателей.

Первая волна индексации накроет страну уже 1 января. Страховые пенсии и фиксированные выплаты увеличатся на 7,3%. Существенное изменение коснётся работающих пенсионеров — им вернут индексацию на тех же условиях, что и неработающим гражданам.

Весна принесёт ещё более значительное повышение. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и государственные пенсионные выплаты вырастут на 14,5%. На такую поддержку могут рассчитывать россияне без достаточного трудового стажа, граждане с инвалидностью и лица, потерявшие кормильца.

Отдельное внимание уделят пенсионерам, отметившим 80-летний юбилей. С начала 2025 года им будут начислять фиксированную часть страховой пенсии в удвоенном размере. Важный момент: оформление происходит автоматически, без посещения государственных учреждений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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