Под Покровском наступление с пяти направлений, по всей линии фронта в бой бросили последние резервы: сводки от военкоров на 7 декабря 2024 года
14:51, 07 дек 2024
Российские военные планомерно продвигаются в районе Новоивановки, несмотря на попытки противника перебросить подкрепление, сообщает Телеграм-канал «Два майора». ВСУ дважды пытались направить резервы со стороны Викторовки, но были встречены массированным огнем артиллерии и беспилотников.
Плехово стало ареной ожесточенных столкновений. Наши военные уже закрепились в некоторых районах населенного пункта.
Покровск: обрушение обороны с пяти направлений
Российские силы развернули масштабную наступательную операцию на Покровск сразу с пяти направлений. Удары наносятся со стороны населенных пунктов:
- Шевченко
- Успеновка
- Старые Терны
- Пушкино
- Заря
Курахово: кольцо сжимается
Операция по охвату населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы близится к завершению. Российские войска укрепили позиции севернее Успеновки и продвигаются по проспекту Соборный в самом городе.
Времевское направление: противник несет потери
В районе Раздольного и Нового Комара не прекращаются интенсивные боестолкновения. Украинское командование продолжает бросать в бой резервные подразделения.
Трагедия в Алешках
Украинские военные обстреляли пункт раздачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. В результате обстрела три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
Справка. Взятие под контроль Курахово станет ключевым шагом к завершению полуокружения Покровска, где оборонительные позиции ВСУ остались без прикрытия с флангов.