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Под Покровском наступление с пяти направлений, по всей линии фронта в бой бросили последние резервы: сводки от военкоров на 7 декабря 2024 года

Под Покровском наступление с пяти направлений, по всей линии фронта в бой бросили последние резервы: сводки от военкоров на 7 декабря 2024 года

14:51, 07 дек 2024

Российские военные планомерно продвигаются в районе Новоивановки, несмотря на попытки противника перебросить подкрепление, сообщает Телеграм-канал «Два майора». ВСУ дважды пытались направить резервы со стороны Викторовки, но были встречены массированным огнем артиллерии и беспилотников.

Плехово стало ареной ожесточенных столкновений. Наши военные уже закрепились в некоторых районах населенного пункта.

Покровск: обрушение обороны с пяти направлений

Российские силы развернули масштабную наступательную операцию на Покровск сразу с пяти направлений. Удары наносятся со стороны населенных пунктов:

  • Шевченко
  • Успеновка
  • Старые Терны
  • Пушкино
  • Заря

Курахово: кольцо сжимается

Операция по охвату населенных пунктов вдоль реки Сухие Ялы близится к завершению. Российские войска укрепили позиции севернее Успеновки и продвигаются по проспекту Соборный в самом городе.

Времевское направление: противник несет потери

В районе Раздольного и Нового Комара не прекращаются интенсивные боестолкновения. Украинское командование продолжает бросать в бой резервные подразделения.

Трагедия в Алешках

Украинские военные обстреляли пункт раздачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. В результате обстрела три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Справка. Взятие под контроль Курахово станет ключевым шагом к завершению полуокружения Покровска, где оборонительные позиции ВСУ остались без прикрытия с флангов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: cnn.com
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