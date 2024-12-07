Стамеска станет острой как бритва: мастер рассказал, как заточить инструмент в домашних условиях
14:57, 07 дек 2024
Стамеска — незаменимый инструмент в деревообработке, без которого не обходится ни один мастер. Этот древний помощник столяра служит как для создания тончайших узоров, так и для выравнивания поверхностей. Однако даже самый качественный инструмент со временем теряет остроту.
Профессионал с канала "Кубанский мастер" поделился эффективным методом заточки. Ключевой момент — выбор правильного угла. Для стандартных работ достаточно 30 градусов. При выполнении грубой обработки рекомендуется угол 35 градусов, а для точных работ — 25 градусов.
Необходимый инвентарь
Для качественной заточки понадобится:
- Специальный станок для заточки
- Стеклянная разделочная доска
- Наждачная бумага разной зернистости
Процесс заточки
Работу начинают с установки станка на стеклянную поверхность. Стамеску закрепляют в приспособлении под выбранным углом. Наждачную бумагу располагают под станком. Далее выполняют возвратно-поступательные движения инструментом.
От грубой к тонкой
При заточке новой стамески начинают с бумаги P100. Постепенно переходят к более тонкой зернистости: P320, затем P600, завершают процесс бумагой P1000. После финальной обработки инструмент приобретает бритвенную остроту.
Справка. В процессе работы важно регулярно проверять правильность установки стамески в станке, не допуская перекосов. Это обеспечит равномерную заточку по всей поверхности инструмента.
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