Стамеска станет острой как бритва: мастер рассказал, как заточить инструмент в домашних условиях

14:57, 07 дек 2024

Стамеска — незаменимый инструмент в деревообработке, без которого не обходится ни один мастер. Этот древний помощник столяра служит как для создания тончайших узоров, так и для выравнивания поверхностей. Однако даже самый качественный инструмент со временем теряет остроту.

Профессионал с канала "Кубанский мастер" поделился эффективным методом заточки. Ключевой момент — выбор правильного угла. Для стандартных работ достаточно 30 градусов. При выполнении грубой обработки рекомендуется угол 35 градусов, а для точных работ — 25 градусов.

Необходимый инвентарь

Для качественной заточки понадобится:

Специальный станок для заточки Стеклянная разделочная доска Наждачная бумага разной зернистости

Процесс заточки

Работу начинают с установки станка на стеклянную поверхность. Стамеску закрепляют в приспособлении под выбранным углом. Наждачную бумагу располагают под станком. Далее выполняют возвратно-поступательные движения инструментом.

"Следующим номером 'наждачки' точу до тех пор, пока у стамески не появится полностью ровная фаска, и пока не исчезнут царапины от предыдущей бумаги", — объясняет мастер.

От грубой к тонкой

При заточке новой стамески начинают с бумаги P100. Постепенно переходят к более тонкой зернистости: P320, затем P600, завершают процесс бумагой P1000. После финальной обработки инструмент приобретает бритвенную остроту.

Справка. В процессе работы важно регулярно проверять правильность установки стамески в станке, не допуская перекосов. Это обеспечит равномерную заточку по всей поверхности инструмента.

Автор: Семен Подгорный