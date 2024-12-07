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Стамеска станет острой как бритва: мастер рассказал, как заточить инструмент в домашних условиях

Стамеска станет острой как бритва: мастер рассказал, как заточить инструмент в домашних условиях

14:57, 07 дек 2024

Стамеска — незаменимый инструмент в деревообработке, без которого не обходится ни один мастер. Этот древний помощник столяра служит как для создания тончайших узоров, так и для выравнивания поверхностей. Однако даже самый качественный инструмент со временем теряет остроту.

Профессионал с канала "Кубанский мастер" поделился эффективным методом заточки. Ключевой момент — выбор правильного угла. Для стандартных работ достаточно 30 градусов. При выполнении грубой обработки рекомендуется угол 35 градусов, а для точных работ — 25 градусов.

Необходимый инвентарь

Для качественной заточки понадобится:

  1. Специальный станок для заточки
  2. Стеклянная разделочная доска
  3. Наждачная бумага разной зернистости

Процесс заточки

Работу начинают с установки станка на стеклянную поверхность. Стамеску закрепляют в приспособлении под выбранным углом. Наждачную бумагу располагают под станком. Далее выполняют возвратно-поступательные движения инструментом.

"Следующим номером 'наждачки' точу до тех пор, пока у стамески не появится полностью ровная фаска, и пока не исчезнут царапины от предыдущей бумаги", — объясняет мастер.

От грубой к тонкой

При заточке новой стамески начинают с бумаги P100. Постепенно переходят к более тонкой зернистости: P320, затем P600, завершают процесс бумагой P1000. После финальной обработки инструмент приобретает бритвенную остроту.

Справка. В процессе работы важно регулярно проверять правильность установки стамески в станке, не допуская перекосов. Это обеспечит равномерную заточку по всей поверхности инструмента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бытовые советы строительство и ремонт
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