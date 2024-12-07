Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россиянам рассказали, как выбрать самые качественные мандарины: обращаем внимание на три важных фактора

Россиянам рассказали, как выбрать самые качественные мандарины: обращаем внимание на три важных фактора

15:05, 07 дек 2024

Приближается сезон цитрусовых, и многие уже присматриваются к ярким оранжевым фруктам на прилавках. Эксперт поделилась важными советами по выбору самых вкусных мандаринов.

Бренд-шеф сети пансионатов "Теплые беседы" Тамара Мосева раскрыла три главных критерия, на которые стоит обратить внимание при покупке. По словам специалиста, именно транспортировка и условия хранения в первую очередь влияют на вкусовые качества плодов.

Признаки качественного мандарина

При выборе мандаринов следует обращать внимание на их внешний вид. Спелый плод отличается насыщенным оранжевым цветом без зеленых включений, хотя оттенок может варьироваться в зависимости от сорта.

Второй важный показатель — вес фрукта. Чем тяжелее мандарин, тем больше в нем сока. Легкие плоды часто оказываются пересушенными внутри.

Третий критерий — аромат. У качественных цитрусовых он должен быть интенсивным и характерным.

Проверка на ощупь

Специалист рекомендует также использовать тактильный метод проверки. При легком нажатии кожура должна проявлять упругость. Излишне мягкая или чересчур твердая цедра сигнализирует о том, что плод либо переспел, либо недозрел.

Наиболее вкусными считаются мандарины среднего размера с умеренно твердой кожурой.

Историческая справка

Культивация мандариновых деревьев берет начало в древнем Китае и Кохинхине. В естественных условиях эти цитрусовые не произрастали. В европейские страны мандарины попали только в начале 1800-х годов.

Не выбрасывайте кожуру мандаринов: полезное применение

Читайте также:

Не выбрасывайте кожуру мандаринов: полезное применение
Автор: Семен Подгорный
Теги: мандарины
Читайте также

«Красиво снаружи, но гадость внутри»: врач Абраменкова объяснила, как проверить сок из коробки на натуральность — рекламе доверять не стоит
Это интересно
«Красиво снаружи, но гадость внутри»: врач Абраменкова объяснила, как проверить сок из коробки на натуральность — рекламе доверять не стоит
Как выбрать вкусное сало — стоит обратить внимание на цвет и толщину
Интересное
Как выбрать вкусное сало — стоит обратить внимание на цвет и толщину
Не выбрасывайте кожуру мандаринов: полезное применение
Это интересно
Не выбрасывайте кожуру мандаринов: полезное применение
Как получить больше сока из апельсина без усилий: лайфхак для любителей цитрусовых
Это интересно
Как получить больше сока из апельсина без усилий: лайфхак для любителей цитрусовых


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok