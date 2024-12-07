Россиянам рассказали, как выбрать самые качественные мандарины: обращаем внимание на три важных фактора

15:05, 07 дек 2024

Приближается сезон цитрусовых, и многие уже присматриваются к ярким оранжевым фруктам на прилавках. Эксперт поделилась важными советами по выбору самых вкусных мандаринов.

Бренд-шеф сети пансионатов "Теплые беседы" Тамара Мосева раскрыла три главных критерия, на которые стоит обратить внимание при покупке. По словам специалиста, именно транспортировка и условия хранения в первую очередь влияют на вкусовые качества плодов.

Признаки качественного мандарина

При выборе мандаринов следует обращать внимание на их внешний вид. Спелый плод отличается насыщенным оранжевым цветом без зеленых включений, хотя оттенок может варьироваться в зависимости от сорта.

Второй важный показатель — вес фрукта. Чем тяжелее мандарин, тем больше в нем сока. Легкие плоды часто оказываются пересушенными внутри.

Третий критерий — аромат. У качественных цитрусовых он должен быть интенсивным и характерным.

Проверка на ощупь

Специалист рекомендует также использовать тактильный метод проверки. При легком нажатии кожура должна проявлять упругость. Излишне мягкая или чересчур твердая цедра сигнализирует о том, что плод либо переспел, либо недозрел.

Наиболее вкусными считаются мандарины среднего размера с умеренно твердой кожурой.

Историческая справка

Культивация мандариновых деревьев берет начало в древнем Китае и Кохинхине. В естественных условиях эти цитрусовые не произрастали. В европейские страны мандарины попали только в начале 1800-х годов.

Автор: Семен Подгорный