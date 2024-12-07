Добавляем в «Селедку под шубой» дополнительный ингредиент — и салат становится вкуснее: обычно так готовить не принято

16:14, 07 дек 2024

Любимый салат россиян «Селедка под шубой» может стать еще вкуснее благодаря неожиданному ингредиенту. Речь идет о крабовых палочках, которые обычно ассоциируются с совершенно другими блюдами.

Для приготовления обновленной версии салата потребуется стандартный набор продуктов: две свеклы, две моркови, четыре картофелины и три куриных яйца. Основу составит 400 граммов селедочного филе. Главный секрет – одна упаковка крабовых палочек.

Начните с термической обработки овощей и яиц. После варки их следует охладить в холодной воде и очистить. Для экономии времени рекомендуется использовать уже готовое филе сельди.

Подготовка ингредиентов проста: овощи и яйца натираются на крупной терке, а селедку и крабовые палочки нарезают кубиками.

Выкладывать слои нужно в определенной последовательности: картофель, селедка, морковь, яйца, крабовые палочки и свекла. Каждый слой необходимо промазать майонезом.

Готовому салату требуется время для пропитки – минимум несколько часов. Это позволит всем ингредиентам раскрыть свой вкус в полной мере.

По отзывам, после такой модификации классического рецепта желания возвращаться к традиционному варианту уже не возникает.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube