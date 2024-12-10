14:41, 10 дек 2024

В Курской области российские войска планомерно продвигаются вперёд. Военные корреспонденты подтверждают освобождение посёлка Плехово вместе с прилегающими лесными массивами.

Активные боевые действия развернулись в районе Новоивановки и Малой Локни. На севере Суджанского района противник предпринимает попытки контратаковать, но безуспешно.

Покровск: окружение замыкается

Российские подразделения взяли под контроль Новотроицкое. Наступление развивается сразу с нескольких направлений: со стороны Даченского, Возрождения, Шевченко и Пушкино.

Существенный просчёт противника: оборонительные позиции готовились только для отражения фронтального удара. Украинские эксперты признают: фланги оказались практически незащищёнными.

Критическая ситуация в Курахово

Город находится в полукольце окружения. Штурмовые группы вышли к западным окраинам. После их закрепления будет перерезан последний путь снабжения гарнизона.

Времевское направление и сложности под Запорожьем

На Времевском участке российские силы оказывают давление на группу населённых пунктов, стремясь взять под контроль дорогу на Успеновку.

В Запорожском направлении выявлена неожиданная проблема: недостаток манёвренной техники затрудняет приближение к оборонительным позициям противника. Штурмовые группы попадают под плотный артиллерийский огонь и атаки беспилотников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: icds.ee