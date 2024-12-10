Штрафы для водителей вырастут на 50%: что изменится с 2025 года

20:47, 10 дек 2024

Держитесь крепче за руль — скоро за нарушения на дороге придётся выложить целое состояние. Комитет Госдумы дал добро на увеличение штрафов, и цифры там — немаленькие!

Отказался дышать в трубочку? Готовь 45 тысяч рублей вместо привычных 30-ти. Любишь погонять? За превышение на 20-40 км/ч теперь оштрафуют на 750 рублей, а не 500, как раньше. А уж если разогнался на все 80 км/ч сверх лимита — раскошелишься на 7,5 тысяч.

Главный по законам в Госдуме Павел Крашенинников уже заявил — новые правила хотят протолкнуть до Нового года. Так что с 1 января 2025-го придётся либо ездить как по струнке, либо копить на штрафы.

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Автор: Семен Подгорный