10:25, 12 дек 2024

Минувшей ночью украинские войска атаковали промышленное предприятие в Таганроге, сообщает телеграм-канал «Два майора». В ход пошли шесть американских ракет ATACMS дальнего радиуса действия. Системы ПВО сработали частично — удалось перехватить две ракеты.

Министерство обороны России заявило о подготовке ответного удара с использованием дальнобойного вооружения.

Вечер 11 декабря ознаменовался массированной атакой беспилотников на Севастополь. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов, ещё два были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. Дополнительные цели были перехвачены над акваторией Чёрного моря.

В Грозном произошёл инцидент у казарм специального полка МВД. Беспилотник был сбит при подлёте к объекту. При падении обломков пострадали четверо караульных, получивших лёгкие ранения.

В Курской области российские войска продвигаются на севере Суджанского района. Противник перешёл к оборонительной тактике, отказавшись от контратак. Зафиксировано продвижение у населённых пунктов Новоивановка и Малая Локня, развивается наступление западнее Плехово.

На покровском направлении расширяется плацдарм южнее города. Продолжается операция по окружению Курахово, где штурмовые подразделения атакуют оборону противника по всему периметру.

По данным военных экспертов, после удара по Таганрогу возможны два сценария ответа: либо воздействие на энергетическую инфраструктуру Украины, либо применение комплекса "Орешник" с усиленной боевой частью. Ранее Москва предупреждала о серьёзных последствиях использования западного дальнобойного оружия против российской территории.

Автор: Семен Подгорный