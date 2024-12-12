«Большая война, после которой наступит конец истории»: что кроется за страшными предсказаниями Ванги о Сирии — судный день или тонкая ложь

10:29, 12 дек 2024

В медиапространстве вновь начали циркулировать предсказания болгарской провидицы Ванги о судьбе Сирии. Согласно появившимся сообщениям, еще в 1978 году она предрекала падение сирийского государства.

По утверждениям СМИ, Ванга говорила о том, что Сирия окажется у ног победителя, который окажется неожиданным. За этими событиями, как утверждается, последует масштабный военный конфликт и "конец истории".

Касимира Стоянова, племянница провидицы, в своей книге "Правда о Ванге" приводит иную версию пророчества. В её интерпретации говорится о братоубийственной войне и падении Сирии, но с важной оговоркой - события должны произойти в отдаленном будущем.

Православные богословы относятся к предсказаниям Ванги с особой осторожностью. Профессор Александр Дворкин из Православного Свято-Тихоновского университета рассказал показательный случай о реакции Ванги на православные святыни незадолго до её смерти.

Согласно его свидетельству, слепая провидица необъяснимым образом почувствовала присутствие архиерея с крестом-мощевиком, что вызвало у неё крайне негативную реакцию.

Обозреватель Михаил Тюренков подчеркивает, что с позиции православного христианства подобные предсказания о конце света не имеют духовной ценности. По его мнению, большинство таких пророчеств используются как инструмент манипулирования общественным сознанием.

Исследователи отмечают противоречивость предсказаний самой Ванги о конце света. В разное время причинами апокалипсиса назывались различные события: от контакта с внеземными цивилизациями до глобальных эпидемий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsx.com