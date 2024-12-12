10:41, 12 дек 2024

В распоряжении украинских военных не осталось подготовленных оборонительных позиций после того, как город Курахово в ДНР перейдёт под контроль российских сил. Такую оценку ситуации представил военный эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

В настоящее время подразделения ВСУ пытаются закрепиться в дачных массивах и небольших деревнях. Эксперт подчеркнул критическое положение украинских военных: отсутствие укрытий от российской артиллерии, авиации и беспилотников, а также мест для обогрева и временной дислокации.

Ситуацию усугубляют сложные погодные условия на Донбассе. Холод и повышенная влажность делают невозможным ведение боевых действий в полевых условиях.

Курахово представляет особую важность как опорный пункт, защищающий маршрут на Покровск — ключевой транспортный и железнодорожный узел снабжения донбасской группировки ВСУ. Российские военные уже нанесли существенный урон группировке противника на участке Елизаветовка-Успеновка близ Курахово.

Важно отметить, что Курахово является последней позицией, с которой украинские военные могут вести артиллерийский обстрел Донецка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского