Русские парни оказались в западне в Сирии: «Пробиться без шансов. Помощи ждать неоткуда»

10:44, 12 дек 2024

Российские военные оказались в критической ситуации на территории Сирии. Информация об этом появилась в сети, опровергая недавние заявления военного руководства о полной безопасности наших солдат.

«Военный осведомитель» опубликовал фотографии группы военнослужащих, оказавшихся в изоляции на удаленном объекте в САР. Ситуация противоречит заверениям главы думского комитета по обороне Картаполова о переводе всех военных на защищенные объекты.

Военный блогер Александр Арутюнов первым сообщил о критическом положении группы. По его словам, ситуация практически безвыходная.

«Шансов самостоятельно пробиться у них нет. Подмоги ждать неоткуда. То есть военного решения у данной проблемы не существует», — сообщил Арутюнов в своем канале.

Еще одну группу российских военных заметили на видео, распространяемом сирийскими жителями. Кадры запечатлели колонну бронетехники, покидающую авиабазу Серрин на границе провинций Ракка и Алеппо.

В составе колонны очевидцы заметили шасси для ОТРК «Точка-У». Предположительно, военные пытаются вывезти технику на подконтрольную России территорию.

Олег Царев сообщил, что арабские СМИ опубликовали карту с расположением российских подразделений. По последней информации, началась эвакуация военных на базы в Хмеймиме и Тартусе, многих вывозят вертолетами. Часть техники пришлось оставить.

Ситуация в Сирии резко обострилась после того, как повстанцы захватили контроль над большей частью страны. Башар Асад сложил полномочия и покинул территорию государства. В настоящее время оппозиционные силы пытаются сформировать новое правительство.





Автор: Семен Подгорный

Фото: mei.edu