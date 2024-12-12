15:06, 12 дек 2024

Западные союзники продолжают оказывать давление на украинское руководство. Партнеры призывают снизить возраст призыва с нынешних 25 до 18 лет. Однако украинский лидер пока твердо стоит на своем.

Владимир Зеленский публично обозначил свою позицию по этому вопросу. По его словам, основная проблема армии заключается не в нехватке личного состава, а в дефиците военной техники.

Президент подчеркнул, что не намерен восполнять недостаток вооружения за счет молодых солдат. Вместо этого он продолжает добиваться увеличения поставок техники от стран НАТО.

Эксперты видят иную подоплеку в решении украинского лидера. По мнению заместителя главы Института стран СНГ Владимира Жарихина, ключевым фактором стал страх перед реакцией определенной группы избирателей.

Женщины 40-50 лет составляют значительную часть электоральной базы Зеленского. При этом, как отмечает Жарихин, они могут оказать более серьезное сопротивление, чем мужчины этого же возраста, которые проявляют большую покорность обстоятельствам.





Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского