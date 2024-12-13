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Армада «Гераней» накрыла Украину ночью, войска уже в центре Курахово, огромная группировка в огневом мешке: сводки от военкоров на 13 декабря 2024 года

Армада «Гераней» накрыла Украину ночью, войска уже в центре Курахово, огромная группировка в огневом мешке: сводки от военкоров на 13 декабря 2024 года

10:10, 13 дек 2024

Военные корреспонденты канала "Два майора" сообщают о возобновлении массированных ударов после короткого затишья. В воздух подняли более ста беспилотников типа "Герань". Отмечена активность стратегической авиации - зафиксированы пусковые маневры Ту-95МС.

В Суджанском районе Курской области не стихают интенсивные боестолкновения. Подразделения группировки "Север" развивают наступление восточнее населенных пунктов Ново-Дарьино и Новоивановка. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать.

В Волчанке продолжаются бои в городских условиях. По данным военкоров, противник применяет химические средства. На купянском направлении расширяется плацдарм за Осколом.

Российские военные вплотную приблизились к городским окраинам Покровска. Наступление развивается со стороны Сонцовки и Новотроцкого. В Курахово подразделения уже ведут бои в центральных районах.

В районе населенных пунктов Анновка, Успеновка и Веселый Гай значительная группировка противника оказалась в огневом окружении. Генеральный штаб ВСУ признает критическое положение на данном участке фронта.

В районе Времевского выступа наблюдается расширение зоны контроля в сторону Великой Новоселки. Укрепляются позиции в направлении Сторожевого и Нескучного. На запорожском направлении артиллерия наносит удары по пунктам управления БПЛА и местам сосредоточения сил противника. Идет подготовка к масштабному наступлению.

Важный стратегический момент: окружение группировки в районе Курахово откроет дополнительное направление для наступления на Покровск, что усилит давление на оборонительные позиции города.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: theatlantic.com
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