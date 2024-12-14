Россия жёстко ответила на удары ATACMS, оставив Украину без света, под Курском подбит британский танк: сводки от военкоров на 14 декабря 2024 года
13:02, 14 дек 2024
Россия нанесла серьёзный удар по украинской энергетической системе. Военкоры телеграм-канала «Два майора» сообщают, что атака была направлена на объекты, обеспечивающие работу оборонных предприятий. Несмотря на работу ПВО противника, в энергосистеме произошли существенные сбои.
Группировка "Север" продолжает наступление у Новоивановки. Военные отразили две контратаки ВСУ - у самой Новоивановки и на юге Суджанского района. Особое внимание привлекли кадры поражения британского танка Challenger-2, что говорит об использовании противником элитных резервов.
В районе Покровска российские силы взяли под контроль Пушкино. Продолжаются бои за населённый пункт Шевченко. На Кураховском направлении занята восточная часть Успеновки, а у реки Сухие Ялы практически завершено окружение противника.
Украинская сторона ответила беспилотными атаками:
- В Орловской области атакован инфраструктурный объект, произошло возгорание топлива.
- Над Брянской областью уничтожены семь БПЛА.
- В станице Марьянской Краснодарского края дрон повредил частный дом.
- В селе Грузское Белгородской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал мужчина.
- В Шебекинском округе временно отключалась электроэнергия, но подача уже восстановлена.