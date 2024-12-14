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Военкор Сладков честно рассказал, что думают о возможной заморозке конфликта на Украине российские бойцы в зоне СВО: «Заговорят о предательстве Кремля»

Военкор Сладков честно рассказал, что думают о возможной заморозке конфликта на Украине российские бойцы в зоне СВО: «Заговорят о предательстве Кремля»

13:06, 14 дек 2024

Известный военный корреспондент Александр Сладков выступил с резкой оценкой возможного перемирия на территории проведения специальной военной операции. В своем Telegram-канале журналист поделился мнением о том, как подобное решение может быть воспринято в войсках.

По словам Сладкова, временная остановка боевых действий даст противоположной стороне возможность для перегруппировки сил. Военкор уверен: последует ротация личного состава, укрепление оборонительных позиций и пополнение запасов.

"А потом цинично кинут нас через болт. Очередной раз, тем самым, унизят и выставят дуралеями. А в русских окопах громко заговорят о предательстве Кремля", - подчеркнул журналист в своем сообщении.

Военный корреспондент напомнил о предыдущих попытках заморозки конфликтов. По его оценке, ситуация десятилетней давности с Украиной и незавершенная операция в Сирии наглядно демонстрируют последствия таких решений.

Сладков предупредил: любая пауза в конфликте временна. В случае с текущей ситуацией это может привести к тому, что возобновление боевых действий произойдет в значительно менее выгодных условиях.

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с инициативой рождественского перемирия в ходе телефонного разговора с президентом России. Однако украинская сторона отвергла это предложение, включавшее также масштабный обмен военнопленными.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: commons.wikimedia.org
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