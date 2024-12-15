Будет радовать больше месяца: что положить в воду, чтобы елка в доме не осыпалась сразу после Нового года
12:34, 15 дек 2024
Каждый год перед россиянами встает извечный вопрос: брать искусственную елку или живую? Многие выбирают настоящую красавицу, но сталкиваются с проблемой - осыпающиеся иголки портят весь праздник.
Чтобы сохранить хвою, понадобится всего три ингредиента:
- Аспирин - 1 таблетка
- Сахар - 1 ложка
- Соль – щепотка.
Растворите компоненты в литре воды. Возьмите кусок ткани, смочите в полученном растворе и оберните им ствол дерева.
Повторяйте процедуру каждые несколько дней. При правильном уходе елка сохранит свежесть в течение месяца.
Можно использовать ведро с песком, предварительно пропитав его тем же раствором. Главное - разместить елку подальше от батарей и обогревателей.
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Автор: Семен Подгорный
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