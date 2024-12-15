Будет радовать больше месяца: что положить в воду, чтобы елка в доме не осыпалась сразу после Нового года

12:34, 15 дек 2024

Каждый год перед россиянами встает извечный вопрос: брать искусственную елку или живую? Многие выбирают настоящую красавицу, но сталкиваются с проблемой - осыпающиеся иголки портят весь праздник.

Чтобы сохранить хвою, понадобится всего три ингредиента:

Аспирин - 1 таблетка

Сахар - 1 ложка

Соль – щепотка.

Растворите компоненты в литре воды. Возьмите кусок ткани, смочите в полученном растворе и оберните им ствол дерева.

Повторяйте процедуру каждые несколько дней. При правильном уходе елка сохранит свежесть в течение месяца.

Можно использовать ведро с песком, предварительно пропитав его тем же раствором. Главное - разместить елку подальше от батарей и обогревателей.

Автор: Семен Подгорный