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Рано ставить крест на Сирии: анонсирована «операция по стабилизации САР» — когда Россия вернется и кто ей в этом поможет

Рано ставить крест на Сирии: анонсирована «операция по стабилизации САР» — когда Россия вернется и кто ей в этом поможет

13:51, 16 дек 2024

Российские военные объекты в Сирии оказались под вопросом. База ВМС в Тартусе и авиабаза Хмеймим могут потерять неприкосновенный статус после смены власти в стране.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко призывает к немедленной эвакуации российского контингента. По его оценке, новое руководство САР, фактически представленное террористическими группировками, не станет соблюдать прежние договоренности.

Утрата сирийских баз существенно ограничит возможности России в африканском регионе. Москва рассматривает варианты переговоров с новой администрацией, но готова к полному выводу войск при отсутствии надежных гарантий.

По информации источников "Царьграда", российское руководство подготовило альтернативный сценарий. План предусматривает масштабную операцию по формированию Алавитской народной республики на западном побережье Сирии.

Ключевые моменты проекта:

  • Во главе нового государства может встать Башар Асад, получивший убежище в Москве
  • Основными партнерами выступят Иран и Ливан
  • Реализация отложена до завершения специальной военной операции.

Идея алавитской автономии не нова — впервые она обсуждалась в 2015 году. Тогда Россия, оказывая поддержку Сирии, могла выдвигать любые условия, но предпочла работать над сохранением целостности государства.

Автор: Семен Подгорный
Фото: arab-reform.net
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