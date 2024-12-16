13:55, 16 дек 2024

Три беспилотника дальнего действия совершили налёт на Грозный. Силы ПВО успешно перехватили два дрона. Третий аппарат упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Росгвардии по Чеченской Республике, сообщает телеграм-канал "Два майора".

Ситуация в Курахово

Украинский гарнизон оказался в полном окружении после отхода из квартала высоток. Значительная часть города перешла под контроль российских сил. Генеральный штаб ВСУ не отдаёт приказ на отступление оставшимся подразделениям.

Бои за Торецк

В микрорайоне Химколонка российские войска продолжают наступление. При отходе украинские формирования уничтожают ключевые высоты, применяя тактику выжженной земли.

Купянское направление

Российские подразделения расширяют плацдармы на правом берегу Оскола. Военные развернули новый пункт переправы в районе Масютовки. Эксперты отмечают, что вдоль реки формируется плацдарм для масштабной операции по охвату Харькова.

Курская область

На севере Суджанского района продолжаются интенсивные столкновения. Российские силы демонстрируют успешное продвижение в районе посёлка Гуево.

Времевский участок

У посёлка Новый Комар идут тяжёлые бои. Уничтожена переправа противника через реку, которая использовалась для доставки подкреплений.

Обстановка под Покровском

На южных окраинах города в районе посёлка Шевченко развернулись ожесточённые бои. Украинское командование задействует последние резервные подразделения для удержания населённого пункта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rappler.com