14:46, 17 дек 2024

На фоне успешного продвижения российских войск в ключевых точках украинская армия демонстрирует высокую мобильность. По данным ТГ-канала «Два майора», ВСУ эффективно восстанавливает силы, ведет маневренную оборону и регулярно переходит в контратаки.

Российские подразделения существенно расширили зону контроля возле главного опорного пункта ВСУ — огнеупорного завода. Текущая динамика указывает на вероятное скорое отступление украинского гарнизона.

Ситуация под Покровском

В районе поселка Украинка продолжаются интенсивные столкновения. Южнее Даченского отмечается стремительное продвижение российских сил. Курахово находится в полном окружении, а на южном фланге происходит последовательное освобождение населенных пунктов.

Запорожское направление: новая фаза

Началась активная фаза масштабного наступления. Штурмовые группы на мобильной технике при артиллерийской поддержке осуществляют сближение с противником, захватывая ключевые оборонительные позиции ВСУ. Попытки украинской стороны противодействовать с помощью беспилотников не приносят результата.

В последние дни киевское руководство намекает на подготовку нового наступления. Военные аналитики сходятся во мнении, что целью может стать Курская область, куда сейчас перебрасываются основные резервы ВСУ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: apimagesblog.com