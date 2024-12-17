Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В Курской области ситуация обострилась, Часов Яр вот-вот падет, под Запорожьем набирает обороты большое наступление: сводки от военкоров на 17 декабря 2024 года

В Курской области ситуация обострилась, Часов Яр вот-вот падет, под Запорожьем набирает обороты большое наступление: сводки от военкоров на 17 декабря 2024 года

14:46, 17 дек 2024

На фоне успешного продвижения российских войск в ключевых точках украинская армия демонстрирует высокую мобильность. По данным ТГ-канала «Два майора», ВСУ эффективно восстанавливает силы, ведет маневренную оборону и регулярно переходит в контратаки.

Российские подразделения существенно расширили зону контроля возле главного опорного пункта ВСУ — огнеупорного завода. Текущая динамика указывает на вероятное скорое отступление украинского гарнизона.

Ситуация под Покровском

В районе поселка Украинка продолжаются интенсивные столкновения. Южнее Даченского отмечается стремительное продвижение российских сил. Курахово находится в полном окружении, а на южном фланге происходит последовательное освобождение населенных пунктов.

Запорожское направление: новая фаза

Началась активная фаза масштабного наступления. Штурмовые группы на мобильной технике при артиллерийской поддержке осуществляют сближение с противником, захватывая ключевые оборонительные позиции ВСУ. Попытки украинской стороны противодействовать с помощью беспилотников не приносят результата.

В последние дни киевское руководство намекает на подготовку нового наступления. Военные аналитики сходятся во мнении, что целью может стать Курская область, куда сейчас перебрасываются основные резервы ВСУ.

Автор: Семен Подгорный
Фото: apimagesblog.com
Читайте также

Тройной удар по Грозному, в Торецке горит земля: сводки от военкоров на 16 декабря 2024 года
Россия/мир
Тройной удар по Грозному, в Торецке горит земля: сводки от военкоров на 16 декабря 2024 года
Курахово и Покровск на грани сдачи, штурмовики столкнулись с неожиданной проблемой — сводки от военкоров на 10 декабря 2024 г
Россия/мир
Курахово и Покровск на грани сдачи, штурмовики столкнулись с неожиданной проблемой — сводки от военкоров на 10 декабря 2024 г
Курахово сжимается в полуокружение, в Торецке идет борьба за каждый метр, новые силы заходят под Курск: сводки от военкоров на 17 ноября
Россия/мир
Курахово сжимается в полуокружение, в Торецке идет борьба за каждый метр, новые силы заходят под Курск: сводки от военкоров на 17 ноября
Киев всю ночь сотрясался от взрывов, схватка на месте нового прорыва границы: шахты Угледара завалили трупами, под Запорожьем обострение — сводки от военкоров на 16 сентября
Россия/мир
Киев всю ночь сотрясался от взрывов, схватка на месте нового прорыва границы: шахты Угледара завалили трупами, под Запорожьем обострение — сводки от военкоров на 16 сентября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok