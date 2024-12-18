Россиян порадовали новостями о повышении пенсии

09:10, 18 дек 2024

Социальный фонд России порадовал пожилых россиян важной новостью — с первого дня 2025 года страховые пенсии и фиксированные выплаты увеличатся на 7,3 процента.

Особенно приятный сюрприз ждёт работающих пенсионеров. Если раньше они могли рассчитывать на повышение только после увольнения, теперь прибавку получат все — независимо от трудового статуса.

Отдельное внимание Соцфонд уделил россиянам, перешагнувшим 80-летний рубеж. Для них фиксированная часть страховой пенсии автоматически удвоится. Никаких заявлений подавать не потребуется.

Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты уже в декабре 2024 года. Это коснётся тех, кому пенсия обычно приходит с 3 по 8 января.

Следующее повышение запланировано на 1 апреля 2025 года — социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.

После всех индексаций средний размер пенсионных выплат к концу 2025 года достигнет 24059 рублей.

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Автор: Семен Подгорный